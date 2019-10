Bombeiros procuram por corpo de homem afogado na Lagoa Azul

Um homem, aparentando 30 anos, morreu afogado no início da tarde desta segunda-feira (14) na Lagoa Azul, em Suzano. De acordo com populares que estavam no local, a vítima pulou embriagado na água, chegou a nadar aproximadamente 20 metros e depois sumiu. O Corpo de Bombeiros está no local e busca o corpo.

Por volta das 15h30, o homem chegou a lagoa com uma garrafa de bebida alcoólica, tirou as roupas e pulou na água.

Populares afirmaram que ele aparentava estar embriagado e, depois de ter nadado para o meio da lagoa, afundou.

Dez bombeiros estão, neste momento, em busca do corpo do homem.