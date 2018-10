Briga de casal termina com mulher carbonizada em barraco no Jardim Dora em Suzano

Uma mulher morreu carbonizada após incêndio em um barraco, na Estrada do Guinza, no Jardim Dora, em Suzano, durante a madrugada desta sexta-feira (12). Segundo as primeiras informações, antes das chamas, a vítima teria brigado com o companheiro.

A polícia, porém, não descarta que o incêndio tenha sido provocado pela própria vítima, após a discussão. A versão do homem diz que, ao sair de casa, a companheira, que é dependente química, pôs fogo no barraco e não conseguiu sair.

O Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência. No entanto, quando chegaram, as chamas já haviam consumido todo o local.

Uma investigação foi aberta para analisar o caso. Até o fechamento desta reportagem, a polícia não havia confirmado como o caso havia sido registrado; se por homicídio ou morte suspeita.