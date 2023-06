Briga de família termina em pauladas e dois esfaqueados em Mogi, diz Polícia

Uma briga de família terminou com dois homens esfaqueados na noite deste domingo (4) na Avenida Alfredo Crestana, no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o autor das agressões foi um homem de 34 anos. Ele alegou à Polícia que tudo aconteceu porque um homem de 27 anos teria “dado em cima” de sua esposa.

A confusão começou quando este homem (o de 27 anos) se juntou a outro, de 59 anos, para agredi-lo com um pedaço de madeira. Segundo o relato do homem que desferiu as facadas, os golpes foram para “se defender”, já que ele afirmou que chegou a levar pauladas na região das costas.

O homem de 59 anos disse à Polícia que foi atingido superficialmente na região do queixo. Ele foi até a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Jundiapeba, foi medicado e liberado.

O outro rapaz, de 27 anos - que segundo o Boletim de Ocorrência teria provocado a mulher do agressor -, foi atendido no Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi. Ele foi golpeado superficialmente nas costas e não corre risco de morte.

A faca e o pedaço de madeira relatados pelas pessoas não foram encontrados. O caso foi registrado como lesão corporal na Central de Polícia Judiciária de Mogi e segue sendo investigado. Ninguém foi preso.