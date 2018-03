Briga de irmãos termina com um esfaqueado no Jardim Revista

Atualizado às 13h01

Uma briga de irmãos terminou com um esfaqueado, na Rua Cumbica, no Jardim Revista, em Suzano. A vítima foi levada para o Pronto-Socorro (PS) Municipal, passou por cirurgia, mas não corre risco de morte. O autor da facada está foragido. O caso aconteceu durante a noite desta quarta-feira (28).

Segundo a Polícia Civil, a briga se iniciou após a vítima chegar alcoolizada e ameaçar a família. O irmão interveio, dando início a uma luta. Em determinado momento, o suspeito pegou uma faca e atingiu a vítima, que foi resgatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Militar (PM) atendeu à ocorrência. Aos PMs, a mãe dos envolvidos disse que o filho, que foi esfaqueado, age recorrentemente de modo violento com a família, depois que fica alcoolizado. Em relação ao autor da facada, a polícia não soube precisar sobre o paradeiro dele, já que está foragido desde o crime.

Até a manhã desta quinta-feira (1º), o suspeito de esfaquear o irmão não havia se apresentado na delegacia. A investigação do caso será coordenada pelo 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista.

Estado de saúde

Em nota, a Prefeitura disse que a vítima deu entrada no PS e, depois de ser estabilizado, o paciente foi removido ao centro cirúgico da Santa Casa. "No momento, o paciente permanece internado na unidade se recuperando, com estado de saúde considerado estável", finalizou o texto.