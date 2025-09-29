Briga de trânsito termina com homem esfaqueado em Itaquá

A Polícia Civil investiga um homem de 45 anos suspeito de lesão corporal. O caso aconteceu na manhã do último sábado (27), após um desentendimento de trânsito no bairro Jardim Dayse, em Ferraz de Vasconcelos.

Segundo o boletim de ocorrência, após um desentendimento, a vítima, um homem de 36 anos, foi atingida pelo suspeito com um golpe de faca no pescoço. Ele foi socorrido ao Hospital Regional, onde recebeu atendimento médico e foi internado.

Policiais militares, acionados por testemunhas durante um patrulhamento, localizaram o suspeito em sua residência. Ele confessou o crime, sendo conduzido ao Distrito Policial de Ferraz de Vasconcelos, onde foi ouvido e liberado.