Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 14 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Briga de trânsito termina em tentativa de homicídio em Mogi

Motorista prensou a vítima contra seu próprio automóvel

14 agosto 2025 - 08h30Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Reprodução/Street View)

Um homem de 29 anos foi atropelado após uma discussão de trânsito na tarde da última sexta-feira (08), na rua Cruzeiro do Sul, na Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a vítima relatou que um motorista tentou ultrapassá-la pela contramão, não conseguiu e começou a andar encostado na traseira de seu carro. No semáforo, o suspeito parou ao lado e passou a insultá-lo.

Logo depois, ao descer do veículo para verificar possíveis danos, a vítima foi atingida quando o motorista jogou o carro contra ele, prensando suas pernas contra o próprio automóvel.

Após recuar, o agressor ainda tentou atropelá-lo novamente, mas foi impedido pela intervenção de pedestres. Em seguida, o suspeito fugiu sem prestar socorro. A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros.

 O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes como tentativa de homicídio na condução de veículo automotor. 