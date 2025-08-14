Briga de trânsito termina em tentativa de homicídio em Mogi

Um homem de 29 anos foi atropelado após uma discussão de trânsito na tarde da última sexta-feira (08), na rua Cruzeiro do Sul, na Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a vítima relatou que um motorista tentou ultrapassá-la pela contramão, não conseguiu e começou a andar encostado na traseira de seu carro. No semáforo, o suspeito parou ao lado e passou a insultá-lo.

Logo depois, ao descer do veículo para verificar possíveis danos, a vítima foi atingida quando o motorista jogou o carro contra ele, prensando suas pernas contra o próprio automóvel.

Após recuar, o agressor ainda tentou atropelá-lo novamente, mas foi impedido pela intervenção de pedestres. Em seguida, o suspeito fugiu sem prestar socorro. A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes como tentativa de homicídio na condução de veículo automotor.