Jovem de 18 anos é esfaqueado e morto após briga no Jardim Europa

Um jovem, de 18 anos, foi esfaqueado e morto após uma briga no sábado à noite, 28, no Jardim Europa, em Suzano. Ronald da Silva Anastacio chegou a ser socorrido por familiares, mas não resistiu e morreu. O autor, de 25 anos, foi preso em flagrante. A faca usada no crime foi apreendida.

De acordo com a Polícia Civil, Anastacio e o suspeito brigaram próximo ao condomínio no qual residem. A briga cessou e um dos envolvidos foi embora. Mas, a vítima o seguiu. Outras pessoas também o acompanharam.

As informações sobre o caso dão conta de que Anastacio foi até o apartamento do suspeito, onde acabou sendo esfaqueado no tórax. Familiares do jovem o socorreram ao Pronto-Socorro (PS), mas não houve tempo e o rapaz morreu.

Houve um princípio de confusão. Amigos de Anastacio queriam linchar o suspeito. O veículo da família foi danificado. A Polícia Militar foi avisada sobre o crime e contornou a situação. Tanto o suspeito quanto toda a família foram encontrados trancados em um dos cômodos do apartamento, uma vez que estavam com medo de que algo pudesse ocorrer.

De acordo com a PM, o autor do assassinato confessou o crime e não resistiu à prisão. Devido aos ferimentos causados pelas agressões, o indivíduo foi socorrido ao Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho.