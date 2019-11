Briga entre casais termina com mulher esfaqueada no Jardim Monte Cristo

A Polícia Civil investiga um caso no qual uma auxiliar de limpeza, de 26 anos, foi esfaqueada, durante uma confusão, no Jardim Monte, em Suzano. A mulher foi atingida no braço esquerdo e não corre risco de morte. O crime aconteceu na madrugada de quarta-feira, 20.

Segundo a polícia, o caso é tratado, preliminarmente, como lesão corporal dolosa - quando há intenção de machucar. Investigadores deverão realizar diligências para apurar as informações dadas pela vítima.

No boletim de ocorrência, ao qual o DS teve acesso, a vítima diz que foi procurar o marido na Avenida Conde de Monte Cristo. Lá, houve uma confusão com outro casal. Ela conta ainda que o suspeito tentou esfaquear seu marido. Na tentativa de cessar a briga, a vítima acabou sendo atingida por uma facada.

O registro do caso não dá detalhe do que houve depois. Se a vítima foi socorrida a um hospital, tampouco se o suspeito fugiu. Só diz que a mulher terá um prazo de até seis meses para oferecer representação contra o autor.

A investigação será realizada pela Delegacia Central da cidade.