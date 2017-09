Tiro acidental Briga entre família e policial de folga tem um baleado após show em casa noturna Registro do caso menciona que policial de folga se envolveu em briga com família do adolescente durante show, ocorrido em casa noturna de Itaquá

Por Marcus Pontes - de Itaquá 05 SET 2017 - 14h37

Briga com adolescente baleado teria ocorrido na Avenida Ítalo Adami Foto: Divulgação Um adolescente foi baleado após discussão, durante um show, dentro de uma casa noturna, em Itaquaquecetuba. O tiro, que feriu o rapaz, saiu acidentalmente da arma de um policial militar de folga. O fato também envolveu o irmão do agente de segurança e a família do menor de idade. A discussão seguida de agressão aconteceu na noite de domingo (3). Mas a ocorrência se prolongou até a manhã de segunda-feira (4). O documento policial não confirma quem teria iniciado e motivado a situação. Os acontecimentos deverão ser analisados pela Corregedoria da Polícia Militar (PM). O caso O caso teria começado por uma suposta agressão na irmã do adolescente dentro da casa noturna. A briga continuou do lado de fora. O adolescente foi baleado após ele e o pai lutar contra o policial de folga. A pistola teria sido disparada acidentalmente. O pai do adolescente disse também ter pegado a arma, usada pelo militar, por acreditar que o filho pudesse ser morto. Primeiro, ele levou o armamento para a casa do cunhado, trocou o carro que usava e foi socorrer o filho no Hospital Guido Guida, em Poá. A arma, então, dada como furtada foi localizada e apreendida. O caso foi comunicado à Polícia Militar (PM). À princípio, eles sabiam apenas sobre um possível linchamento em frente a uma casa noturna. Quase no mesmo instante, os policiais receberam novo chamado sobre um baleado na unidade médica poaense. Foi no hospital que a polícia confirmou que os casos eram o mesmo. Prisão O DS solicitou e aguarda reposta da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) se o policial militar será afastado das atividades nas ruas e como o caso será tratado, bem como sobre como as investigações serão conduzidas.

Leia Também