Briga entre irmãos termina com homem esfaqueado e adolescente apreendido na Vila Urupês

Um adolescente, de 17 anos, esfaqueou o próprio irmão, de 25 anos, durante uma briga ocorrida na manhã desta quarta-feira (6) na Rua João Raul Benvenutti, região da Vila Urupês, em Suzano.

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, policiais militares apuraram no local que o homem esfaqueado chegou em casa pela manhã transtornado e gritando.

Em determinado momento, o rapaz foi até o quarto do adolescente e teria tentado falar com o jovem. Segundo o relato da mãe, o filho mais velho chegou a ameaçar o mais novo e saiu do quarto para pegar uma cadeira para agredir o adolescente.

A mãe, então, tentou intervir. À Polícia, ela disse acreditar que o adolescente teria tentado defende-la. Os dois filhos entraram em luta corporal e, neste momento, o adolescente pegou uma faca e desferiu três golpes no mais velho nas regiões das costas e cabeça.

O homem agredido foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto-Socorro Municipal de Suzano. A faca usada no crime foi apreendida pela Polícia, que preservou o local para a perícia.

O adolescente foi apreendido e levado para a Cadeia Pública de Mogi. O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Suzano como ato infracional de tentativa de homicídio.

O DS aguarda retorno da Prefeitura de Suzano sobre o estado de saúde do homem esfaqueado.

ESTA MATÉRIA ESTÁ EM ATUALIZAÇÃO