Briga entre mulheres acaba em morte em Mogi das Cruzes

Uma briga entre duas mulheres acabou em morte no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, na última sexta-feira (11). Segundo Boletim de Ocorrência, suspeita não foi mais vista.

O crime aconteceu em um bar, segundo o dono do local, ele estava almoçando com sua filha de 17 anos, quando uma mulher apareceu. Ao vê-la, a adolescente ligou para sua mãe que rapidamente chegou no local e passou a intimar a vítima sobre eventuais ameaças feitas por ela à adolescente.

Logo após início da discussão, segundo Boletim de Ocorrência, a suspeita começou a agredir fisicamente a vítima, que caiu inconsciente. O pai da adolescente levou a vítima a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jundiapeba, entretanto, foi constatado que ela já chegou sem vida no local.

A vítima deu entrada no hospital em parada cardiorespiratória e as prováveis causas da morte foram traumatismo crânio encefálico e broncoaspiração. A suspeita não foi mais vista.

O caso foi registrado no hospital como homicídio no 4° Distrito Policial (DP) de Mogi das Cruzes.