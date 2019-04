Briga termina com um baleado e causa tumulto e correria no Centro de Suzano

Atualizado às 12h44

Uma pessoa foi baleada durante uma briga com um policial de folga, na Rua Presidente Getúlio Vargas, no Centro de Suzano. A confusão ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 10, e teria se iniciado em um bar, localizado na Rua General Francisco Glicério, e terminado numa via à frente do estabelecimento. Os tiros causaram tumulto e correria.

A confusão envolvendo o policial ocorreu por volta das 4 horas. O motivo da briga ainda não foi revelado. Frequentadores do bar relataram momentos de pânico, já que os disparos teriam sido realizados próximo ao estabelecimento.

O homem baleado segue internado, mas sem risco de morrer. Ele foi ferido na região da barriga.

Abordagem

Depois dos tiros, o policial entrou no carro particular e saiu do local. Contudo, policiais, do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), interceptaram o veículo na Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66).

Na ocasião da abordagem, o policial, que é da Capital, falou que foi agredido por cinco homens e, por medo de que roubassem a arma, atirou em legítima defesa. Ele estava com escoriações e um sangramento na cabeça. O irmão do agente de segurança envolvido na confusão também foi agredido.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), outro indivíduo armado foi visto no momento da confusão. Este, porém, não foi localizado.

O caso segue sob investigação. A princípio, o fato foi registrado como lesão corporal, disparo de arma de fogo e legítima defesa