Briga no trânsito termina com aposentado agredido na Rua General Francisco Glicério

Um aposentado, de 44 anos, denunciou ter sido agredido por outro motorista após uma discussão no trânsito, na segunda-feira, 6, em Suzano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso é investigado pela Delegacia Central.

Segundo a vítima, a briga teria ocorrido na Rua General Francisco Glicério, uma das principais vias da cidade. Ele disse que, após a discussão, foi agredido diversas vezes. O motivo para a briga, porém, não foi divulgado pela polícia.

A Polícia Civil solicitou exame de corpo de delito. Laudo do Instituto Médico Legal (IML) deve comprovar as lesões e servirão como prova no inquérito policial. O caso segue sob investigação.