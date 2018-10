Briga por suposta desavença por pneu furado termina com um esfaqueado em Suzano Polícia conduziu suspeito do crime. No depoimento, o homem disse que esfaqueou comerciante para se defender

Por Marcus Pontes - de Suzano 22 OUT 2018 - 10h38

Homens foram levados ao Pronto-Socorro (PS) Municipal Foto: Sabrina Silva/Divulgação Uma desavença, por causa de um pneu furado, pode ter sido o motivo para um ataque mútuo. Um comerciante, de 42 anos, foi esfaqueado, após agredir um pedreiro, de 40 anos. O fato aconteceu no domingo (21), na Estrada do Koyama, em Suzano. A Polícia Civil investiga o caso. A briga ocorreu durante a madrugada. As vítimas foram socorridas e levadas ao Pronto-Socorro (PS) Municipal. A Polícia Militar foi chamada para ir à unidade médica. Lá, eles obtiveram informações de que o comerciante teria que passar por cirurgia. Além disso, o segundo envolvido passava por atendimento. Quanto ao fato, o pedreiro falou que atingiu o comerciante na cintura, depois que foi atacado a golpes de barra de ferro. Ele, porém, não deu detalhes sobre o motivo da briga. Disse apenas que seria devido a uma acusação de que teria furado os pneus do carro do outro homem. Uma investigação foi aberta. A polícia divulgou que, em razão de não haver testemunhas, não foi possível indiciar nenhum dos envolvidos em flagrante. Ou seja, ambos irão responder em liberdade, até que o inquérito policial seja encerrado.

