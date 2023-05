Briga termina com homem esfaqueado e jovem detido no Jd. Alterópolis, em Suzano

Um homem de 38 anos foi esfaqueado por um jovem de 18 anos na noite desta terça-feira (16) na Rua Manoel Honorato dos Santos, no Jardim Alterópolis, em Suzano.

Há duas versões diferentes sobre o caso, dadas por testemunhas e envolvidos. Mas o que se sabe é que a Polícia Militar foi acionada por volta das 20h30, sendo informada que houve uma briga e que uma pessoa estava armada com faca.

Chegando ao local, os militares constataram que um homem havia sido esfaqueado e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista. Em buscas nas imediações do local do crime, os policiais militares detiveram o jovem de 18 anos.

A Polícia então iniciou a apuração do caso. Envolvidos no crime e testemunhas foram ouvidas e as versões foram apresentadas. Uma diz que o homem esfaqueado estava embriagado, teria ido para cima de uma mulher com uma faca e que, neste momento, o filho dela teria defendido a mãe. O jovem e o homem teriam entrado em luta corporal e, em determinado momento, o jovem teria conseguido pegar a faca e ferir o homem.

A outra versão apresentada diz que a mãe estaria dentro do carro e que o homem parou na frente do veículo. E que, em determinado momento, o jovem pegou uma faca e foi para cima do homem.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A Perícia foi acionada e o crime foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia Central de Suzano. Em nota, a Prefeitura de Suzano informou que o homem esfaqueado sofreu lesões no rosto e está em observação na UPA. Ele não corre risco de morte.