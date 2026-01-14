Buscas por criança de 11 anos afogada no Rio Tietê entram no terceiro dia em Biritiba

O Corpo de Bombeiros segue realizando buscas por uma menina de 11 anos que se afogou no Rio Tietê, nas proximidades da Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, na altura do número 1132, em Biritiba Mirim.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 16h12 de segunda-feira (12) para atender a ocorrência de afogamento. As buscas tiveram início ainda na tarde do mesmo dia e se estenderam até aproximadamente 19h12.

Os trabalhos foram retomados na terça-feira (13) e continuam nesta quarta-feira (14), com a atuação de três equipes do Corpo de Bombeiros.

Matéria em atualização.