Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 14 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Buscas por criança de 11 anos afogada no Rio Tietê entram no terceiro dia em Biritiba

Ocorrência mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros desde a tarde de segunda-feira na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura

14 janeiro 2026 - 08h20Por Da Reportagem
- (Foto: Divulgação)

O Corpo de Bombeiros segue realizando buscas por uma menina de 11 anos que se afogou no Rio Tietê, nas proximidades da Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, na altura do número 1132, em Biritiba Mirim.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 16h12 de segunda-feira (12) para atender a ocorrência de afogamento. As buscas tiveram início ainda na tarde do mesmo dia e se estenderam até aproximadamente 19h12.

Os trabalhos foram retomados na terça-feira (13) e continuam nesta quarta-feira (14), com a atuação de três equipes do Corpo de Bombeiros.

Matéria em atualização.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caminhão pega fogo na Mogi-Bertioga; faixa adicional é interditada
Polícia

Caminhão pega fogo na Mogi-Bertioga; faixa adicional é interditada

Corpo de menina de 11 anos é encontrado no Rio Tietê em Biritiba Mirim
Polícia

Corpo de menina de 11 anos é encontrado no Rio Tietê em Biritiba Mirim

Gerente é autuado após reter veículo de cliente em centro automotivo de Suzano
Polícia

Gerente é autuado após reter veículo de cliente em centro automotivo de Suzano

Homem é preso pela GCM por embriaguez ao volante após destruir muro de residência
Polícia

Homem é preso pela GCM por embriaguez ao volante após destruir muro de residência

Motociclista morre e outras duas pessoas ficam feridas em colisão na Ayrton Senna
Polícia

Motociclista morre e outras duas pessoas ficam feridas em colisão na Ayrton Senna

Adolescente é apreendido após o roubo de um carro em Itaquá
Polícia

Adolescente é apreendido após o roubo de um carro em Itaquá