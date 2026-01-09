Cadeirante é atropelado por carro em cruzamento de Mogi

Um cadeirante de 70 anos foi atropelado por um carro na tarde desta quinta-feira (8), no cruzamento da Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, a Avenida dos Bancos, com a rua Santana, região central de Mogi das Cruzes.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito de Mogi, o Corpo de Bombeiros foi acionado. A vítima foi socorrida ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo.

Os agentes de trânsito fizeram a proteção da área em uma das faixas para preservar a vítima. O trânsito seguiu normalmente nas outras duas faixas da via.