Polícia

Cadeirante é atropelado por carro em cruzamento de Mogi

Vítima de 70 anos foi encaminhada ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo

09 janeiro 2026 - 10h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Um cadeirante de 70 anos foi atropelado por um carro na tarde desta quinta-feira (8), no cruzamento da Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, a Avenida dos Bancos, com a rua Santana, região central de Mogi das Cruzes.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito de Mogi, o Corpo de Bombeiros foi acionado. A vítima foi socorrida ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo.

Os agentes de trânsito fizeram a proteção da área em uma das faixas para preservar a vítima. O trânsito seguiu normalmente nas outras duas faixas da via.