Cães da PM auxiliam em prisão de traficante no Maria de Maggi

Um traficante foi preso, nesta quarta-feira (3), na Travessa Marcos Favalli, no bairro Maria de Maggi, em Suzano. Na ação, foram apreendidos 52 pinos contendo cocaína, 44 porções de maconha e R$ 49. A ocorrência foi apresentada no 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista.

Os policiais patrulhavam pela região, quando suspeitaram de um indivíduo. Ele fugiu e entrou numa mata, porém, foi alcançado e detido. Antes disto, ele tinha dispensado uma sacola plástica.

A ocorrência teve apoio dos cães da PM Luna, Judá e Athos. A PM não divulgou se o suspeito tem passagem na Justiça.