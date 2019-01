Cães da Polícia Militar encontram drogas no Jardim Nazareth Mulher foi detida no local, mas acabou sendo liberada após não haver provas de que comercializava as drogas

Por Marcus Pontes - de Suzano 08 JAN 2019 - 12h00

Drogas e dinheiro foram apreendidos na ação Foto: Polícia Militar/Divulgação Ao todo, 233 pedras de crack, 55 pinos contendo cocaína, 52 porções de maconha e R$ 151 foram encontrados, nessa segunda-feira (7), em um terreno próximo à linha férrea, na Rua Santa Rosa, no Jardim Nazareth, em Suzano. A ação, realizada pelo Canil Setorial, contou com o apoio dos cães farejadores Athos e Judá. Segundo a Polícia Militar, a ação aconteceu pouco depois do meio-dia. A equipe patrulhava pelo bairro, quando suspeitou de uma mulher. Ela saiu correndo ver a chegada dos policiais. A fuga, porém, não se estendeu por muito tempo. Na ocasião da abordagem, a mulher não levava nenhum item ilícito. Porém, os policiais retornaram ao local onde ela estava sentada. Lá, os cães Athos e Judá farejaram e localizaram uma sacola contendo entorpecentes e dinheiro. A suspeita foi questionada se estaria comercializando drogas no local, porém negou o crime. Disse que somente estava sentada, quando se assustou e saiu correndo. Na delegacia, ela foi ouvida e liberada após não ser comprovada a responsabilidade na venda.

Leia Também