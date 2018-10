Cães farejadores e policiais detêm três traficantes em Suzano e Ferraz

Cães farejadores e policiais do Canil Setorial, do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), detiveram três pessoas em ações contra o narcotráfico nas cidades de Suzano e Ferraz de Vasconcelos. Pelo menos, 1,2 quilo de drogas - entre cocaína, crack e maconha-, e R$ 344 foram apreendidos. As ações ocorreram nesta quarta-feira (3) no período de seis horas.

A série de ações do Canil se iniciou em terras suzanenses. Por volta das 10 horas, os policiais patrulhavam pelo bairro Maria de Maggi, quando visualizaram um indivíduo manuseando drogas. Em seguida, com a ajuda dos cães Judá e Athos, uma sacola contendo drogas foi encontrada.

Duas horas depois, os policiais seguiram para Ferraz de Vasconcelos. Uma denúncia anônima levou-os ao bairro Parque São Francisco. As informações apontavam que a venda de drogas era dominada por um casal na Rua João Santana Filho.

Os policiais conseguiram surpreendê-los. O homem tentou fugir, mas foi detido. Os cães farejadores encontraram as drogas, que haviam sido jogadas na fuga. No total, foram apreendidos 961 gramas de entorpecentes, além de 12 frascos de lança perfume e R$ 170.

O último caso foi na Rua Dr. Aniz Fadul, na Vila Maluf. Nesta ocorrência, porém, os traficantes conseguiram escapar ao observar a chegada dos policiais. Apesar disto, o cão Judá conseguiu encontrar 225 gramas de drogas e R$ 195.

Segundo a Polícia Civil, os indivíduos presos deverão passar por uma audiência de custódia.