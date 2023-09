Câmara concede nesta quarta-feira Medalha Antônio Marques Figueira a policiais do 2° DP de Suzano

O delegado titular do 2° Distrito Policial de Suzano, Lourival Zacarias de Noronha; a chefe dos escrivães, Michelle Reinaldo Ricardo; e o chefe dos investigadores da unidade, Edgar Cole Filho, recebem, serão homenageados, nesta quarta-feira (27), com a Medalha Antonio Marques Figueira, da Câmara de Suzano. O protocolo começa às 19 horas, com o início da sessão previsto para as 19h30 na Casa de Leis da cidade.

O projeto é de autoria do vereador Marcos Antonio dos Santos, o Maizena, e homenageia as personalidades e autoridades pelos trabalhos relevantes realizados na cidade. Desta vez, o reconhecimento será dado aos policiais civis que comandam a equipe do 2° DP da cidade, que fica na região Norte de Suzano.

O delegado Lourival de Noronha é susanense, formado em Direito, com pós-graduação em Ciências Criminais, Segurança Pública e Inteligência Policial. Além de ser atuante com a equipe do 2° DP, o delegado usa as redes sociais para dar dicas de segurança para a população. Em 2019, ele recebeu o Título de Honra ao Mérito aos “Profissionais do Ano” 2019 da própria Câmara de Suzano.

Michelle, chefe dos escrivães do 2° DP, já recebeu o título de “Policial Civil do Ano” da Câmara em 2022. Ela está na Polícia Civil há mais de 20 anos e atua no 2° DP desde julho de 2021. É formada em Direito, com pós graduação em Direito Tributário e especialização em Direitos Humanos, e possui diversas formações complementares e especializações na Academia de Polícia.

Edgar Filho é chefe dos investigadores no 2° DP de Suzano desde 2020. Graduado em Direito e Administração de Empresas, ele possui especialização em Inteligência Policial. É o responsável por tocar as investigações na unidade.

As premiações serão concedidas com base nos decretos legislativos 035/2023, 036/2023 e 037/2023.