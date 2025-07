Câmera de monitoramento flagra tentativa de assalto à luz do dia em Suzano

A câmera de monitoramento de um condomínio flagrou uma tentativa de assalto à luz do dia no Jardim Casa Branca, em Suzano. O caso aconteceu às 16h37 desta sexta-feira (25), na Rua Tereza Haguihara Cardoso, altura do número 770.

No vídeo, é possível ver a dupla olhando para o outro lado da rua e, segundo depois, correndo e atacando duas mulheres. Na sequência, os dois fogem.

A Prefeitura informou que agentes da GCM patrulhavam em uma rua próxima e avistaram dois indivíduos, de 17 e 28 anos, correndo em atividade suspeita.

Durante a abordagem, nada ilícito foi encontrado. Uma das vítimas da tentativa de assalto ainda estava no local e foi abordada pela GCM. Ela disse não ter tido nenhum pertence levado e não reconheceu a dupla como autora da tentativa de roubo. Por falta de indícios de culpabilidade, os suspeitos foram liberados.

A GCM não foi acionada para o caso e a Secretaria de Segurança Cidadã reforçou, em nota, a necessidade de chamados por parte das vítimas. A guarda pode ser acionada por meio do 153 e a Polícia Militar no número 190.