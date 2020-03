Câmeras da CSI flagram crime ambiental na Vila Amorim

As câmeras da Central de Segurança Integrada (CSI) flagraram nesta terça-feira (24) o descarte irregular de resíduos em um terreno na rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), na Vila Amorim, que resultou na apreensão dos veículos pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano.

Além disso, no mesmo dia, os agentes do Canil da corporação também apreenderam um adolescente por furto no Pátio Municipal de Veículos, localizado no Jardim Casa Branca.

O descarte irregular de resíduos da construção civil na extensa área que fica às margens da rua Doutor Prudente de Moraes (SP-66) ocorreu por volta das 14 horas. Os dois caminhões foram monitorados após o delito e abordados e apreendidos minutos depois pela GCM de Suzano.

Segundo o comandante Sérgio de Assis Andrade, os veículos, oriundos da capital, foram encaminhados ao pátio. “Sobre a ocorrência, foi elaborado um Termo Circunstanciado por crime ambiental na Delegacia Central e os motoristas vão responder em liberdade”, explicou.

Ainda na terça-feira (24), por volta das 11h30, agentes do Canil da GCM apreenderam um menor de 16 anos que participou do furto de uma motocicleta que estava confiscada no Pátio Municipal de Veículos juntamente com outro homem, que conseguiu fugir.

A denúncia chegou via telefone e em patrulhamento na região da ocorrência, os agentes localizaram os suspeitos, que estavam empurrando a motocicleta pela rua Waldemar Augusto. Na abordagem eles tentaram fugir e o adolescente acabou sendo apreendido.

A moto furtada pela dupla foi recuperada e devolvida ao pátio. O menor apreendido foi encaminhado à Delegacia Central, onde foi autuado em flagrante por ato infracional de furto qualificado. O outro suspeito ainda não foi identificado.