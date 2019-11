Câmeras da CSI voltam a ajudar GCM a atuar em flagrante de tráfico de drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano deteve duas mulheres nesta quarta-feira (27) acusadas de praticarem tráfico de drogas em uma área às margens da rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), na Vila Amorim. A ação foi possível após o crime ser flagrado por meio de uma das câmeras da Central de Segurança Integrada (CSI). O caso foi encaminhado à Delegacia Central da Polícia Civil. O local da ocorrência é o mesmo onde uma semana antes o sistema de monitoramento também havia auxiliado a GCM a prender outra acusada de vender entorpecentes.

A ocorrência teve início às 10h30, quando os operadores da CSI identificaram que poderia estar ocorrendo tráfico de drogas nessa área da Vila Amorim. Após acompanhamento, o flagrante ocorreu por volta do meio-dia, quando equipes do Canil, do Comando de Área e da Patrulha Maria da Penha foram acionadas para lá. Durante abordagem em cerca de 20 pessoas que estavam no terreno, os agentes encontram 61 cápsulas de crack e R$ 398,15 com duas mulheres, que foram conduzidas para a autoridade de plantão na Delegacia Central da Polícia Civil.

“Mais uma vez, conseguimos atuar de maneira ágil em razão da eficiência do nosso sistema de monitoramento. Desde a sua criação, a CSI tem contribuído para o acionamento rápido dos responsáveis para as medidas necessárias, como segurança, trânsito e saúde. E mais do que isso: as imagens que apresentamos às autoridades policiais estão servindo de base para a elaboração de boletins de ocorrência. Neste caso, especificamente, foram usadas como prova para ratificar a prisão em flagrante”, afirmou o secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Antônio Wenzler.