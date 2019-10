Câmeras flagram e GCM de Mogi detém dois jovens por tráfico de drogas no Centro Cívico

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes deteve, na noite desta quinta-feira (10), dois rapazes de 17 anos por tráfico de drogas, na rua Narciso Lucarini, na região do Centro Cívico. O caso foi apresentado ao 1º Distrito Policial e os dois envolvidos permaneceram apreendidos, à disposição da Justiça.

O caso foi flagrado por câmeras da Central Integrada de Emergências Públicas (Ciemp), que acompanharam a movimentação dos dois jovens e flagraram a comercialização dos entorpecentes. Com eles, foram encontradas porções de cocaína e maconha, além de uma quantidade de dinheiro.

“A Guarda Municipal vem ampliando sua atuação no apoio às ações de segurança pública em Mogi das Cruzes, com investimentos que estão sendo feitos pela Prefeitura”, destacou o secretário municipal de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales.

A região da rua Narciso Lucarini é um dos pontos prioritários de atuação da Guarda Municipal, principalmente durante os finais de semana quando é registrada uma grande movimentação de jovens. No local, é feito o acompanhamento por meio das câmeras de videomonitoramento e pelo patrulhamento com viaturas.

“A presença da Guarda Municipal no local inibe as situações que causam problemas e que são os alvos de reclamações da população junto à Prefeitura. É um trabalho contínuo, realizado em diversas regiões da cidade”, lembrou Sales.

A Prefeitura vem investindo na valorização e fortalecimento do trabalho da Guarda Municipal. A corporação já recebeu 29 novas viaturas, entre automóveis e motocicletas, o que permitiu dobrar o número de veículos em operação na cidade. Além disso, 40 novos guardas municipais foram contratados e outros 40 agentes estão em fase de contratação.

O sistema de monitoramento também foi ampliado, com a instalação de novas câmeras. Com isso, o número de equipamentos em vias públicas passou de 53 para 100.

Nesta semana, a Prefeitura recebeu a autorização do Exército para que a corporação possa atuar armada. Além disso, 60 armas já haviam sido doadas ao município pelo Governo do Estado. Agora, os guardas municipais passarão por capacitação e treinamento. A previsão é que a operação comece entre março e abril.

Outro investimento que está sendo feito é a construção de novas estruturas para a Guarda Municipal. Em Jundiapeba, está em andamento a implantação do Polo Municipal de Segurança, na avenida Lourenço de Souza Franco. A Prefeitura também construirá a Central de Inteligência da Guarda Municipal, na avenida Engenheiro Miguel Gemma, no Socorro. O novo prédio receberá as estruturas da corporação e da Secretaria Municipal de Segurança, como a Ciemp, Defesa Civil, atendimento, entre outras.