Câmeras gravam assalto em joalheria no Shopping Glicério Boulevard

Uma joalheria foi assaltada na manhã desta terça-feira (31) nas dependências do Glicério Boulevard, no Centro de Suzano.

Câmeras de monitoramento da Aurum Joalheria flagraram um assaltante armado abordando uma funcionária. Depois de rendê-la, o homem conseguiu levar uma grande quantidade de joias da loja.

De acordo com informações da Polícia Militar, o chamado foi feito por volta das 10h43. Os militares foram informados de que duas motocicletas com três indivíduos chegaram ao local e realizaram o assalto.

As imagens, no entanto, mostram apenas um indivíduo recolhendo todas as joias do balcão.

Ainda segundo a corporação, as vítimas do assalto receberam orientações da Polícia Militar sobre como proceder ainda no local.

A Polícia Civil investiga o caso. O DS tenta contato com a joalheria e com os administradores do Glicério Boulevard para pegar um posicionamento.

ESTA REPORTAGEM ESTÁ EM ATUALIZAÇÃO