Caminhão atinge carro e carreta e deixa uma pessoa morta em Mogi

Um pedestre morreu atropelado por um caminhão desgovernado em um grave acidente ocorrido no fim da tarde desta segunda-feira (5) na Avenida Nilo Marcato, altura do número 1.770, no distrito de César de Souza, em Mogi das Cruzes.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão passou mal e acabou não conseguindo controlar o veículo, acertando um pedestre que passava pela via. Os bombeiros constataram o que motivou o acidente já no local.

Durante o acidente, o caminhão chegou a bater em outro veículo antes de parar na lateral do baú de uma carreta. De acordo com a Polícia Militar, o acionamento foi feito às 16h43 outras duas pessoas foram socorridas e levadas com ferimentos leves para o Pronto-Socorro da Santa Casa de Mogi.

O caso foi registrado na delegacia.