Caminhão capota após se envolver em acidente com dois carros na Mogi-Dutra

Atualizado às 11h11

Um acidente envolvendo um caminhão e um dois carros de passeio causa congestionamento, na manhã desta quarta-feira, 9, na Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra, em Mogi das Cruzes. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Polícia Militar Rodoviária realizam ação no local.

A batida foi no quilômetro 45, sentido Mogi das Cruzes. Um carro teria perdido o controle numa curva, atingindo o caminhão, que capotou em seguida. Um segundo veículo também acabou se envolvendo no acidente. O motorista do caminhão foi socorrido ao Hospital Luzia de Pinho Melo,com ferimentos leves.

O acidente, ocorrido por volta das 7 horas, complicou o tráfego no local. O congestionamento chegou a dois quilômetros. Os motoristas tem de tomar cuidado, já que, além do acidente, a região recebe uma carga de chuva desde a madrugada.

O DS aguarda posicionamento do DER de quando o trânsito será normalizado na rodovia.