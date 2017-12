Caminhão cegonha pega fogo e veículos são destruídos no Rodoanel

Um caminhão cegonha pegou fogo nesta quinta-feira (14), no quilômetro 102, do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), na altura de Suzano. De acordo com a SPMar, concessionária que administra a via, a faixa 3 da pista e o acostamento chegaram a ser bloqueados, mas foram liberados.

O incidente aconteceu no início da manhã. O Corpo de Bombeiros foi acionado, por volta das 5 horas, e conseguiu apagar as chamas. A SPMar também enviou equipes de apoio, caso fosse necessário. O motorista da carreta conseguiu sair antes de se iniciar o fogo. Ele não teve nenhum ferimento. O número de veículos destruídos no incêndio não foi divulgado.

De acordo com a SPMar, uma das faixas e o acostamento ficaram bloqueados. Isto porque os bombeiros faziam o rescaldo dos veículos atingidos no incêndio, que estavam sendo transportados pelo caminhão-cegonha.

A empresa, ainda, informou que a carreta permanece no acostamento. A seguradora da empresa deve ir ao local para tirar o veículo.