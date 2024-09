Um caminhão colidiu com um carro e tombou no trecho leste do Rodoanel, na manhã desta segunda-feira (2). Os motoristas foram atendidos no local pela concessionária e liberados sem ferimentos.

Segundo a SPMar, concessionária responsável pelo Rodoanel, o tombamento ocorreu na altura do km 108 da pista interna. Houve derramamento de carga (asfalto), resultando na interdição das faixas 2 e 3, do acostamento.

Devido ao acidente, o congestionamento se estende agora do km 113 ao km 108 do Rodoanel.