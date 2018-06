Caminhão de descarte clandestino tomba na Estrada dos Moraes em Suzano

A Polícia Militar Ambiental flagrou um descarte irregular de entulho na Estrada dos Moraes, no Distrito de Palmeiras, em Suzano. Segundo a investigação, o caminhão tombou ao perder o controle após encostar num fio de energia. A informação foi divulgada neste domingo (17).

Os PMs foram ao local, após uma denúncia anônima, durante a tarde desse sábado (16). Quando chegaram, o motorista já tinha fugido. Enquanto aguardavam uma máquina para virar o caminhão, um homem surgiu dizendo ser o dono. Ele foi detido e levado à delegacia.

De acordo com a PM, a estrada vinha se tornando uma espécie de aterro clandestino. Ao longo do trecho, foi encontrada grande quantidade de detritos de construção e lixo domiciliar. A polícia acredita que o crime pode ter acabado com um manancial próximo. Uma prova é o crustáceo lagostim, com filhotes, que foi encontrado morto.

Outro problema causado pelo descarte são os alagamentos na estrada. A água não consegue escoar e moradores ficam praticamente ilhados nesta região.

A PM disse que deve oficiar nesta segunda-feira (18) a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cestesb) e a Prefeitura de Suzano quanto aos crimes constatados.