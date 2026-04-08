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Jornal Diário de Suzano - 08/04/2026
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Polícia

Caminhão e escavadeira são recuperados após sequestro de motorista em Mogi

Veículos haviam sido roubados e condutor do caminhão sequestrado na Avenida Marginal Tietê

08 abril 2026 - 08h55Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Veículos tinham sido roubados e condutor do caminhão sequestrado na Avenida Marginal TietêVeículos tinham sido roubados e condutor do caminhão sequestrado na Avenida Marginal Tietê - (Foto: Divulgação / 17º BPM/M)

Um caminhão e uma escavadeira foram recuperados na madrugada desta quarta-feira (8), na Rodovia Alfredo Rolim de Moura, conhecida como Mogi-Salesópolis, no bairro Cocuera, em Mogi das Cruzes. Segundo a Polícia Militar, um suspeito, o condutor do caminhão que levava a escavadeira, também foi preso em flagrante.

De acordo com o 17º BPM/M, a equipe foi acionada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) após o roubo, ocorrido na Avenida Marginal Tietê, em São Paulo. Além dos veículos, os criminosos também mantiveram o motorista como refém durante a ação e, no local, trocaram de direção, com a vítima sendo levada a um local desconhecido.

Foi reconhecido o “Modus Operandi” de ocorrências anteriores e, após iniciarem patrulhamento, os agentes conseguiram visualizar e abordar o caminhão na Mogi-Salesópolis, sentido Biritiba Mirim.  No interior do caminhão foi encontrado apenas dois celulares, que pertenciam a vítima feita de refém.

O condutor do caminhão, membro da quadrilha, afirmou que era responsável por levar o veículo a um determinado local, mas não disse onde. Ele foi preso em flagrante e, em Guarulhos, o refém foi libertado pelos demais envolvidos.

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