Caminhão e escavadeira são recuperados após sequestro de motorista em Mogi

Um caminhão e uma escavadeira foram recuperados na madrugada desta quarta-feira (8), na Rodovia Alfredo Rolim de Moura, conhecida como Mogi-Salesópolis, no bairro Cocuera, em Mogi das Cruzes. Segundo a Polícia Militar, um suspeito, o condutor do caminhão que levava a escavadeira, também foi preso em flagrante.

De acordo com o 17º BPM/M, a equipe foi acionada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) após o roubo, ocorrido na Avenida Marginal Tietê, em São Paulo. Além dos veículos, os criminosos também mantiveram o motorista como refém durante a ação e, no local, trocaram de direção, com a vítima sendo levada a um local desconhecido.

Foi reconhecido o “Modus Operandi” de ocorrências anteriores e, após iniciarem patrulhamento, os agentes conseguiram visualizar e abordar o caminhão na Mogi-Salesópolis, sentido Biritiba Mirim. No interior do caminhão foi encontrado apenas dois celulares, que pertenciam a vítima feita de refém.

O condutor do caminhão, membro da quadrilha, afirmou que era responsável por levar o veículo a um determinado local, mas não disse onde. Ele foi preso em flagrante e, em Guarulhos, o refém foi libertado pelos demais envolvidos.