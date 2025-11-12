Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Caminhão interdita Rodoanel em São Paulo e PM é acionada

Esquadrão antibombas entra em ação

12 novembro 2025 - 08h50Por Da Agência Brasil
- (Foto: Reprodução/Redes Sociais )

Um caminhão está atravessado no Rodoanel, na altura de Itapecerica da Serra, na manhã desta quarta-feira (12) e, segundo a Polícia Militar, há suspeita de que o motorista tenha sido sequestrado. Também pode haver explosivo dentro da carreta.

A Polícia Militar foi acionada nesta madrugada para atender a ocorrência na altura do quilômetro 45 da pista externa do Rodoanel, em Itapecerica, região metropolitana de São Paulo.

O próprio motorista do caminhão chamou a PM e deu todas as informações aos agentes.

A Polícia Rodoviária interditou as pistas no trecho para garantir a segurança de quem trafegava por ali. A orientação para os usuários no momento é buscar vias alternativas.

Um esquadrão antibombas foi acionado e está no local com apoio aéreo de um helicóptero Águia.

A operação policial segue em andamento.

