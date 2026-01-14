Caminhão pega fogo na Mogi-Bertioga; faixa adicional é interditada

Um caminhão pegou fogo no quilômetro 84 da Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), na manhã desta quarta-feira (14). O motorista e o passageiro não ficaram feridos.

Segundo a Concessionária Novo Litoral (CNL), que administra a via, o incêndio aconteceu devido ao superaquecimento do motor. Houve derramamento de óleo no local, contido com pó de serra.

O motorista e o passageiro do caminhão não tiveram ferimentos, segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

O atendimento foi realizado pelas equipes da CNL, da Polícia Militar Rodoviária e do Corpo de Bombeiros. Foi realizada a Operação Pare e Siga no trecho, com congestionamento de cerca de um quilômetro.

O incêndio foi contido e a faixa adicional norte segue interditada, aguardando a remoção do veículo. Ainda segundo a CNL, o trânsito segue normal e com boa visibilidade.