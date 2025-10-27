Caminhão perde controle e atinge igreja em Suzano

O motorista de um caminhão perdeu o controle ao tentar desviar de um carro e atingiu uma igreja nas proximidades da marginal do Rio Una, em Suzano, na manhã deste domingo (26).
O acidente aconteceu por volta das 10 horas na Avenida Governador Mario Covas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista teve ferimentos leves.
A Prefeitura de Suzano informou que a Defesa Civil Municipal foi chamada para isolar a área até a retirada do entulho gerado pela colisão. A liberação total aconteceu por volta das 13h.