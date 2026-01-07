Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 07 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 07/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Caminhão pipa perde a direção e tomba na Mogi-Bertioga

Faixa adicional está interditada; trânsito segue normalmente

07 janeiro 2026 - 11h41Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Reprodução/Redes Sociais )

Um caminhão pipa colidiu contra uma barreira de contenção na rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga (SP-098), na manhã desta quarta-feira (7). A faixa adicional no trecho está interditada. O acidente aconteceu no quilômetro 82+300 sentido Bertioga, por volta das 7h50.

Segundo a Concessionária Novo Litoral (CNL), o caminhão perdeu a direção, se chocou contra a barreira de contenção e tombou na via. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista foi socorrido com ferimentos leves.

Ainda segundo a CNL, faixa adicional do trecho está interditada, entretanto o trânsito segue normalmente.

Deixe seu Comentário

Leia Também

PM recaptura três presos que não retornaram da saída temporária em Mogi
Polícia

PM recaptura três presos que não retornaram da saída temporária em Mogi

GCM de Itaquá desmantela casa-bomba e recupera carga de bebidas roubadas
Polícia

GCM de Itaquá desmantela casa-bomba e recupera carga de bebidas roubadas

Procurado da Justiça é capturado na região do Jardim Colorado
Polícia

Procurado da Justiça é capturado na região do Jardim Colorado

GCM de Suzano localiza 231 porções de entorpecentes no Miguel Badra
Polícia

GCM de Suzano localiza 231 porções de entorpecentes no Miguel Badra

Freios falham, caminhão tomba e causa trânsito na Mogi-Bertioga
Acidente

Freios falham, caminhão tomba e causa trânsito na Mogi-Bertioga

Procurado por homicídio e roubo é preso no Jardim Santa Maria, em Suzano
Polícia

Procurado por homicídio e roubo é preso no Jardim Santa Maria, em Suzano