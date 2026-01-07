Caminhão pipa perde a direção e tomba na Mogi-Bertioga

Um caminhão pipa colidiu contra uma barreira de contenção na rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga (SP-098), na manhã desta quarta-feira (7). A faixa adicional no trecho está interditada. O acidente aconteceu no quilômetro 82+300 sentido Bertioga, por volta das 7h50.

Segundo a Concessionária Novo Litoral (CNL), o caminhão perdeu a direção, se chocou contra a barreira de contenção e tombou na via. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista foi socorrido com ferimentos leves.

Ainda segundo a CNL, faixa adicional do trecho está interditada, entretanto o trânsito segue normalmente.