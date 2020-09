Caminhão tomba e deixa um morto na Rodovia Mogi-Bertioga

Um caminhão que transportava verduras tombou na madrugada deste sábado (19) na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga. O acidente ocorreu no quilômetro 82, em Biritiba Mirim. Um homem morreu e outra pessoa ficou ferida.

O tombamento ocorreu por volta da 1 hora da manhã, e acabou causando lentidão no trecho. O DS esteve no local e constatou que o veículo ia sentido litoral e acabou tombando na pista contrária. Caixas com hortaliças ficaram espalhadas pelo chão.

A Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros trabalharam no local por cerca de duas horas, até que a pista no sentido litoral fosse liberada. Tanto o caminhão quanto as verduras que caíram na pista, foram retirados durante a madrugada. O caminhão ficou destruído.