Caminhão tomba na Mogi-Salesópolis, atinge carro e deixa pessoa presa em ferragens

Um caminhão, que transportava toras de madeira, tombou no final da tarde desta terça-feira na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (SP-88), a Mogi-Salesópolis, na divisa entre Biritiba-Mirim e Salesópolis. Pelo menos um carro foi atingido. Primeiras informações apontam que uma pessoa ficou presa nas ferragens. O trânsito no local é lento devido o caminhão ter bloqueado uma das pistas.

O tombo aconteceu depois da entrada do Pomar do Carmo, na Mogi-Salesópolis. Mais de 30 toras de madeira caíram na pista. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM) já trabalham no local.

Em relação à vítima, ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes.