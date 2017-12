Caminhoneiro é mantido refém por três horas durante roubo de carga

Um caminhoneiro foi mantido refém por aproximadamente três horas durante um roubo de carga em Itaquaquecetuba. Os assaltantes fugiram com as cargas- talco, amendoim e paçoca-, que eram avaliadas em R$ 11 mil. O caso aconteceu na quinta-feira (7), na Rua Guaíra, localizada no bairro Jardim Santa Helena.

Por volta das 9 horas, a vítima que dirigia um caminhão com cargas diferentes iria realizar uma entrega em um supermercado na cidade, quando foi abordado por dois indivíduos armados. Um deles deu ordem para a vítima sair do veículo. Em seguida, o obrigou a entrar em um veículo de cor preta, que era usado pelos assaltantes.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), o caminhoneiro relatou que permaneceu rodando pelo bairro e mantido refém no veículo dos bandidos por cerca de três horas, sendo liberado próximo ao local do assalto. O caminhão foi deixado onde o roubaram, mas as cargas foram levadas.