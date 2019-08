Caminhoneiro é preso ao ser flagrado dirigindo bêbado na Rodovia Ayrton Senna

Um caminhoneiro foi preso nesta quarta-feira, 14, sob suspeita de dirigir embriagado na Rodovia Ayrton Senna (SP-70), em Itaquaquecetuba. Motoristas o flagraram dirigindo de forma perigosa e em zigue-zague. A abordagem e prisão ocorreu na praça de pedágio da cidade.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro. O resultado deu 0,46 m/l de álcool, o que confirmou a embriaguez. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o limite tolerado é de 0,04 miligramas de álcool.

Aniversário

O caminhoneiro confessou ter bebido excessivamente na noite anterior. Segundo ele, o motivo foi que estava completando mais um aniversário.

Até o fechamento desta reportagem, o caso ainda não havia sido registrado.