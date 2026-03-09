Caminhoneiro sequestrado é resgatado após prisão de dupla em Itaquá

Um homem que estava sendo mantido em cárcere privado foi libertado, na noite da última sexta-feira (6), por agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba. Dois indivíduos suspeitos de estarem envolvidos com o crime foram presos, no mesmo dia, na rua Moçambique, bairro Jardim Adriane.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a equipe foi acionada pelo Centro de Comunicações (CECOM) após moradores informarem que sete indivíduos, ocupando dois veículos, estariam mantendo uma pessoa em cativeiro em uma casa em construção. Segundo as informações repassadas à central, ao menos três dos suspeitos estariam armados.

Ao chegarem no endereço indicado, os agentes realizaram incursão no local e se depararam com quatro indivíduos. Durante a ação, dois deles fugiram pulando uma janela de grande altura e escaparam pela comunidade enquanto os outros dois suspeitos foram detidos ainda no local.

A vítima é um caminhoneiro do estado de Santa Catarina (SC). Ele foi atraído até a cidade para realizar um frete e foi abordado no Jardim Odete, onde foi levado até o cativeiro. O homem foi libertado pela equipe e a carreta foi recuperada sem danos.

Os dois suspeitos detidos foram reconhecidos pela vítima e receberam voz de prisão em flagrante. A ocorrência foi apresentada na Delegacia Central de Itaquaquecetuba e foi informado que ambos já possuíam antecedentes criminais por roubo.