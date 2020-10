Candidato a vereador de Itaquá sofre atentado; dois suspeitos fogem

O candidato a vereador de Itaquá, Edson Moura (PL), sofreu um atentado na manhã de quinta-feira (8). No entanto, ninguém ficou ferido. Dois suspeitos, que atiraram contra o candidato, fugiram. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Caso

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), ao chegar em casa com a esposa, uma motocicleta de cor preta parou em frente a garagem. Nela, estavam dois suspeitos. Um deles sacou uma arma e, ao perceber, o candidato fugiu dentro do carro com a esposa. Os suspeitos perseguiram o candidato e a esposa. Segundo Edson, os suspeitos deram seis tiros, sendo que quatro pegaram no carro da vítima.

As vítimas conseguiram chegar até a Base da Polícia Militar do bairro de Piratininga e sem ferimentos.

O candidato a vereador disse que na rua de casa há câmeras de monitoramento. No entanto, não se sabe se registraram o caso.

A Polícia Civil vai investigar o caso.