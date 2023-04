Canil da GCM apreende meio quilo de drogas

Agentes do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano apreenderam no último domingo (09/04) meio quilo de drogas durante patrulhamento pelo bairro Cidade Miguel Badra.

Na ocasião, com o auxílio do cão Taurus, foram localizados 361 papelotes de maconha, 221 pedras de crack e 36 pinos de cocaína.

O caso começou a se desenrolar por volta das 16h40, quando os guardas perceberam dois indivíduos fugindo após verem a viatura da equipe.

No mesmo instante, Taurus foi acionado e encontrou uma bolsa com as drogas.

Todo o material foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia Central. Ninguém foi preso.