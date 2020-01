Canil da GCM de Suzano prende traficante no Jardim Casa Branca

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu neste sábado, 4, um homem, 24 anos, na Rua Eliza Venancio Guedes, no Jardim Casa Branca, em Suzano. A ação resultou na apreensão de 80 pedras de crack, 70 porções de cocaína e 30 papelotes de maconha.

Agentes do Canil patrulhavam pelo bairro, quando suspeitaram de duas pessoas em um ponto conhecido pela venda de drogas. Os homens fugiram ao ver a chegada da viatura, mas não durou muito tempo. Ambos foram alcançados e detidos.

Na ocasião da abordagem, foi localizado uma pochete com um dos suspeitos. Haviam porções de drogas. O segundo indivíduo não carregava nenhum item ilícito.

De acordo com a corporação, o suspeito, que estava com a pochete, confessou estar vendendo no local há poucas semanas. O caso foi registrado no distrito central da cidade como tráfico de drogas.