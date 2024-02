Canil da GCM localiza 210 porções de entorpecentes no Jardim Colorado

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio do Canil, encontrou 210 porções de entorpecentes durante patrulhamento na rua Rio Grande do Norte, no Jardim Colorado, às 15h10 da última quinta-feira (01/02).

No total, foram apreendidos 90 invólucros de cocaína, 104 de crack e seis de maconha e dez frascos de lança-perfume.

A ação ocorreu com o apoio do cão Taurus. O suspeito de tráfico fugiu pelo matagal. As drogas foram entregues à Delegacia Central de Polícia.