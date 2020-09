Canil da GCM localiza drogas em terreno no Jardim Alterópolis

Agentes do Canil da Guarda Civil Municipal (GMC) de Suzano apreenderam entorpecentes dentro de um terreno baldio no Jardim Alterópolis, na tarde do último sábado (12), durante patrulhamento de rotina. Nenhum suspeito foi identificado ou detido.

A equipe passava pela rua Seis, por volta do meio-dia, quando foi informada por moradores do bairro, que fica na região norte da cidade, que indivíduos estariam traficando drogas nas proximidades da Escola Estadual Professora Yolanda Bassi. No local indicado, os guardas avistaram várias pessoas aglomeradas, que começaram a correr após perceberem a presença da viatura. Os agentes tentaram realizar a abordagem, mas todos conseguiram fugir.

Durante varredura com a cadela Mayla na área onde estava o grupo, foi localizada uma bolsa que continha 119 pinos de crack, 71 invólucros de cocaína, 39 papelotes de maconha e seis frascos de lança-perfume, além de uma arma de brinquedo. A equipe do Canil da GCM encaminhou o material à Delegacia Central, onde o boletim de ocorrência foi registrado.