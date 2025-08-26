Canil da GCM localiza entorpecentes e veículos roubados em diferentes ações

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da equipe do Canil, realizou três importantes atendimentos entre as últimas quarta e segunda-feira (20 e 25/08) que resultaram na prisão de um suspeito de tráfico de drogas e na recuperação de duas motocicletas roubadas. As ações contaram com o apoio dos cães de faro do grupamento.

Os atendimentos tiveram início na quarta-feira, quando a equipe do Canil, em patrulhamento pela rua Mussi Jorge Antônio, no bairro Jardim Amazonas, avistou um indivíduo carregando uma mochila laranja. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir, mas foi alcançado e abordado.

Na mochila, foram encontradas 440 porções que somavam pouco mais de um quilo, distribuídos em 238 porções de maconha (431,36g), 166 de cocaína (263,60g), 17 de crack (30,05g), três de ecstasy (27,30g), 19 frascos de lança-perfume (366,59g), além de R$ 628 e um caderno de anotações do tráfico. O suspeito foi preso em flagrante e conduzido ao 1º Distrito Policial de Palmeiras.

Três dias depois (23/08), a equipe foi acionada após denúncia de um munícipe sobre o abandono de uma motocicleta em uma área de mata, na rua Dez, no bairro Miguel Badra Baixo. No local, os agentes localizaram uma NR Dafra 190 que havia sido roubada na manhã do mesmo dia. O veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Central para registro da ocorrência e posterior devolução ao proprietário.

A terceira ação ocorreu na segunda-feira, novamente após denúncia de um morador, informando sobre uma motocicleta deixada em uma casa abandonada também na rua 10. Durante a vistoria, os guardas localizaram uma Yamaha Fazer, com registro de roubo ocorrido na sexta-feira (22/08). O veículo foi recolhido e apresentado no 2º Distrito Policial do Boa Vista.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a relevância das ocorrências. “O Canil tem sido decisivo em patrulhamentos e respostas rápidas a denúncias da população. A prisão por tráfico e a recuperação de veículos mostram o compromisso da corporação com a segurança dos cidadãos”, afirmou.

Ele também reforçou a importância da participação popular. “Quando o morador confia na GCM e aciona nossas equipes, conseguimos dar respostas efetivas, como vimos nesses casos. A integração entre comunidade e Guarda Civil é essencial para manter a segurança, completou Balbino.

A GCM de Suzano está disponível para atendimentos pelos telefones 153 e (11) 4746-3297. Os locais são a Base Operacional GCM Jose Inacio, no Jardim Casa Branca (estrada dos Fernandes, 2.590); a Base Operacional do Jardim Boa Vista, (avenida Katsutoshi Naito, 957 – Sesc) a base central, na Vila Figueira (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599), a unidade instalada no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador (rua Senador Roberto Simonsen, 90); e a Base de Segurança Integrada (BSI), situada na Praça João Pessoa, no centro da cidade.