Canil da GCM prende traficante na Vila Maluf

Uma equipe do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu um suspeito por tráfico de drogas no Boa Vista. Com ele, foram apreendidos 50 porções de cocaína, 18 porções de maconha e R$ 323. O caso foi registrado na tarde de terça-feira (11).

Por voltas das 15h30, guardas realizavam patrulhamento pela Rua Doutor Aniz Fadul, quando avistaram dois suspeitos, que saíram correndo ao perceber a chegada dos agentes. Um dos suspeitos conseguiu fugir. Já o segundo suspeito caiu em um brejo e foi detido.

Questionado sobre possível tráfico de drogas no local, o suspeito confirmou o crime, segundo ele praticado há uma semana, e mostrou para os guardas onde estavam os entorpecentes. Os agentes apreenderam as drogas e o dinheiro.

O suspeito levado para a Delegacia Central, onde o caso foi registrado.