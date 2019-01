Canil da GCM prende traficante no Jardim Colorado

Após fugir escalando muros e pulando telhados, um traficante foi preso por guardas municipais, no Jardim Colorado, em Suzano. A ação aconteceu nessa quinta-feira (10). Ao todo, a ação resultou na apreensão de 33 porções de maconha, 29 pedras de crack, 17 pinos contendo cocaína e R$ 168, além de um celular.

O suspeito precisou passar por atendimento no Pronto-Socorro (PS) Municipal, em razão dos ferimentos causados por causa da queda. Ele foi liberado e preso em flagrante por tráfico de drogas.

O caso

Os GCMs do Canil explicaram que a ação foi fruto de denúncia de moradores. As informações apontavam que um traficante estaria agindo próximo a duas instituições de ensino. O traficante foi flagrado no local, mas saiu correndo. A fuga se estendeu por alguns minutos, até que, o suspeito acabou sendo alcançado.

Com ele, os agentes encontraram uma pochete contendo as drogas e o telefone celular. Na ocasião, o suspeito negou estar vendendo drogas. Em seguida, admitiu que era o responsável por comercializar no local.