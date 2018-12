Canil da PM prende suspeito de tráfico no Jardim Luela

Policiais do Canil (grupamento especial com o auxílio de cães) detiveram um suspeito por tráfico de drogas, na Rua Claudemar Otávio Oliveira, no Jardim Luela, em Suzano. A ação, que aconteceu nessa quinta-feira, resultou na apreensão de 75 porções de crack e seis papelotes de maconha.

Segundo a polícia, o indivíduo, de 20 anos, foi encontrado em um ponto de venda de entorpecentes. Assim que a viatura se aproximava, ele saiu correndo, mas acabou sendo alcançado. Na ocasião, nenhum item ilícito foi encontrado.

Porém, ao retornarem ao local onde o suspeito estava, os policiais encontraram no chão porções de crack e maconha.

O suspeito, porém, negou que estivesse vendendo. Disse ainda que foi à região, pois sabia que era uma 'biqueira' e pretendia comprar entorpecentes.

Apesar da declaração, o suspeito foi encaminhado à Delegacia. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.